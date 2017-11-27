В Наро-Фоминске издевались над младенцем: 14-летнюю мать запомнил весь роддом

Настоящими садистами проявили себя молодые родители из подмосковного Наро-Фоминска по отношению к своему 2-месячному крохе. Ребенок поступил в реанимационное отделение местной больницы со сломанными ребрами и черепно-мозговой травмой.

Как стало известно «МК», вопиющий случай произошел в субботу. К своей 17-летней дочери и 21-летнему зятю пришла бабушка — проведать младшего внука (у молодой пары уже есть 3-летняя дочь, которую, к слову, воспитывает другая бабушка). Но стоило женщине подойти к кроватке младенца, ее охватил неописуемый ужас. Тельце ее внука было покрыто синяками, а сам он истошно кричал и не мог успокоиться. Схватив ребенка в охапку, бабушка понесла его в детскую поликлинику на осмотр к педиатру.

Однако доктор даже не стала прикасаться к ребенку — она немедленно вызвала «скорую», которая доставила малютку в больницу. Здесь у мальчика диагностировали переломы теменной и затылочной костей, двух ребер и левого бедра. Состояние малыша медики оценивают как очень тяжелое. Тем временем правоохранительные органы начали комплексную проверку семьи, в которой живет новорожденный. По данным пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, тест на алкогольное и наркотическое опьянение у обоих родителей оказался отрицательным. Сами они заявили представителям следственных органов, что их сын упал с пеленального столика. Однако, судя по характеру и тяжести полученных травм, ребенок регулярно подвергался истязаниям.

Кстати, медперсонал, которому приходилось сталкиваться с этим семейством, полагает, что данная трагедия — скорее закономерность, нежели случайность. Еще 3 года назад в местном роддоме нерадивая мать, которой на тот момент было 14 лет, зарекомендовала себя как «неуправляемая». В период первой беременности ее неоднократно госпитализировали в отделение патологии, и каждый раз она уходила оттуда под расписку. А когда она уже приехала на госпитализацию, то требовала отдельную палату и предоставление ей и гражданскому мужу услуги «совместные роды».

Однако такого сервиса на тот момент в роддоме не было. Когда ее старшая дочь появилась на свет, несовершеннолетняя мамаша сразу же схватилась за сигарету, и никакие увещевания персонала ее не трогали — врачей и нянечек она осыпала нецензурной лексикой. А буквально в начале года органам опеки пришлось разбираться в трагической истории, которая произошла в семье ее лучшей подруги. Девушка, также родившая еще до окончания школы, оставила своего 3-месячного ребенка на попечение гражданского мужа и ушла по делам. А тот уложил ребенка спать и не заметил, как младенец, приняв неудачную позу, задохнулся в подушках.