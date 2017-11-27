«Самая сексуальная женщина в мире» избила мужа и попала в полицию

  • 27 ноября 2017, 14:10
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Американская актриса и певица Ная Ривера, снявшаяся в сериале «Хор» (другое название — «Лузеры») и получившая звание самой сексуальной женщины в 2011 году, была задержана полицией за избиение мужа Райана Дорси. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам Дорси, Ривера атаковала его во время прогулки с их двухлетним сыном. Актриса несколько раз ударила его по лицу. Мужчина записал происходящее на видео, которое предоставил полиции.

Риверу задержали после звонка Дорси, ее отпустили под залог в тысячу долларов.

В «Хоре» 30-летняя Ная Ривера сыграла черлидершу Сантану Лопез. Она также снималась в «C.S.I.: Майами», «Коварные горничные» и «Спасатели Малибу».

В 2011 году портал AfterEllen назвал актрису самой сексуальной женщиной в мире. В 2013-м она выпустила сингл Sorry, записанный вместе с рэпером Big Sean.


Lenta.ru
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