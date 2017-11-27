В России суд обязал 95-летнего ветерана войны выплатить компенсацию более чем в полмиллиона рублей за испорченные автомобили

История с упавшей стеной повергла в шок весь Курск. Ещё больший резонанс возник после того, когда стало известно кому принадлежит этот дом. 95-летняя Любовь Григорьевна Козинец — ветеран Великой Отечественной войны.

Она работала врачом в передвижном военном госпитале, спасала жизни солдат. В мирное время, курянка вплоть до 1999 года трудилась в горбольнице № 1. Дореволюционная постройка, в которой она проживает вместе с 80-летней племянницей — родовое гнездо, которое досталось им от родителей. Деревянный дом когда-то облицевали кирпичом, чтобы сохранить от разрушения. Но время всё равно взяло своё.

27 марта около 11 утра кирпичная стена обрушилась на две припаркованные иномарки. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Однако, спустя время владелицы транспортных средств подали в суд на хозяйку дома. Они требовали возместить им моральный и материальный ущерб. Общая сумма иска превысила полмиллиона рублей. Таких денег у ветерана, конечно, не нашлось. Чтобы оплачивать услуги адвоката, Любовь Григорьевна с племянницей стали продавать раритетную мебель, сообщает местная редакция kursk-izvestia.

В июне о судебной войне с ветераном рассказали в эфире Первого канала. Ведущие программы «Мужское и женское» Александр Гордон и Юлия Барановская требовали от заявителей забрать иски. Но девушки были непреклонны.

— Я ничего конкретно к бабушке не предъявляю, мне её по-человечески жалко,- сообщила в эфире Первого канала Юлия Жукова, владелица одной из пострадавших машин. — А кто нам поможет? У нас нет возможности застраховать автомобили.

— Любой бы так поступил на нашем месте, — добавила вторая девушка-водитель Ирина Рудько. — У нас ипотеки, кредиты, дети. Отозвать иск мы не можем.

21 ноября суд по этому делу всё-таки состоялся. По данным Управления Судебного департамента в Курской области, требования владельцев пострадавших иномарок удовлетворили частично. Ветерана Великой Отечественной войны, Любовь Козинец обязали выплатить 317 963 рубля 83 копейки Юлии Жуковой и 230 431 рубль в пользу владельца второго автомобиля, Алексея Рудько. Также пожилой женщине придётся заплатить около 24 тысяч рублей за проведённые экспертизы. Решение может быть обжаловано в течение месяца.