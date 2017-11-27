Из-за активности вулкана на Бали застряли десятки тысяч туристов, отменены сотни авиарейсов

  • 27 ноября 2017, 11:05
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Работа аэропорта на острове Бали приостановлена почти на сутки из-за активности вулкана Агунг. В результате отменены более 440 авиарейсов, на острове застряли около 60 тысяч туристов, сообщают СМИ.

Полеты приостановлены из-за распространения вулканического пепла после извержения вулкана Агунг. В регионе объявлено «красное предупреждение». Оно означает, что извержение неминуемо или же что извержение с большим выбросом вулканического пепла в атмосферу уже происходит. 

Деревня, расположенная недалеко от вулкана Агунг, живет в своем ритме. Бали, 27 ноября 2017 года

Вулкан Агунг. Бали, 27 ноября 2017 года

Пассажиры в аэропорту смотрят на табло вылетов, где произошли изменения после активизации вулкана Агунг. Бали, 26 ноября 2017 года

В понедельник, 27 ноября, уровень угрозы повышен до максимальной. Отмечается, что столбы пепла поднимались на высоту до 3,4 км. Все еще есть вероятность мощного извержения. К вулкану запрещено приближаться на расстояние ближе 8−10 км, сообщили в Агентстве по предотвращению стихийных бедствий. 

Турист смотрит на вулканические столбы пепла. Бали, 27 ноября 2017 года

Вулкан Агунг. Бали, 25 ноября 2017 года

Работник Агентства по предотвращению стихийных бедствий одевает защитную маску ребенку. Бали, 27 ноября 2017 года

Власти стали раздавать защитные маски населению, когда активизировался вулкан Агунг. Бали, 27 ноября 2017 года

Уже около 40 тысяч местных жителей, чьи дома находятся вблизи вулкана, были эвакуированы, еще около 100 тысяч человек собираются эвакуировать из-за извержения вулкана Агунг, сообщает AFP со ссылкой на представителей ведомства по чрезвычайным ситуациям Индонезии. 

Бали, 27 ноября 2017 года

Предыдущее извержение вулкана Агунг было в 1963 году, что привело к многочисленным жертвам — тогда погибло около 1000 человек. Всего в регионе 130 действующих вулканов. 

Мотоциклист попал под дождь и вулканический пепел. Бали, 26 ноября 2017 года

Вулканический пепел на растениях в саду местной деревни. Бали, 27 ноября 2017 года


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Места: Бали (3)

Метки: Происшествия (11209)

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