В Индии врачи извлекли из пациента 7 килограммов гвоздей и монет
- 27 ноября 2017, 11:10
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Люди в материале: Максуд Хан (1)
Метки: Происшествия (11209)
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