Вечером 26 ноября в Лас-Вегасе завершился конкурс красоты «Мисс Вселенная — 2017». Его победительницей стала представительница ЮАР 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс.

Конкурс «Мисс Вселенная» проводится с 1952 года. Он входит в четверку самых престижных подобных обзоров — вместе с конкурсами «Мисс Мира», «Мисс Земля» и «Мисс Интернешнл».

Победительница соревнования получает ценную корону, право бесплатно жить в Нью-Йорке целый год, а также рекламный контракт: она должна путешествовать по миру и участвовать в благотворительных мероприятиях.











