Титул «Мисс Вселенная — 2017» получила девушка из Южной Африки

  • 27 ноября 2017, 10:24
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Вечером 26 ноября в Лас-Вегасе завершился конкурс красоты «Мисс Вселенная — 2017». Его победительницей стала представительница ЮАР 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс.

Конкурс «Мисс Вселенная» проводится с 1952 года. Он входит в четверку самых престижных подобных обзоров — вместе с конкурсами «Мисс Мира», «Мисс Земля» и «Мисс Интернешнл».

Победительница соревнования получает ценную корону, право бесплатно жить в Нью-Йорке целый год, а также рекламный контракт: она должна путешествовать по миру и участвовать в благотворительных мероприятиях.





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Метки: Общество (28116)

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