Власти эвакуировали жителей местных поселений в районе 7,5 километров.

Власти индонезийского острова Бали отменили около 10 международных и ещё несколько местных авиарейсов из-за начавшегося извержения вулкана Агунг. Как отметили в авиакомпаниях, движение облака нельзя спрогнозировать, поэтому другие полёты также могут быть отменены.

Агунг начал извержение в ночь на 26 ноября — сейчас клуб вулканического пепла возвышается на 1,5 километра. Местных жителей из поселений в радиусе 7,5 километров эвакуировали, полицейским и спасателям выдали специальные маски для защиты от дыма и пепла.