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На Бали вулкан выбросил столб дыма и пепла высотой 1,5 километра — видео

  • 26 ноября 2017, 12:39
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Власти эвакуировали жителей местных поселений в районе 7,5 километров.

Власти индонезийского острова Бали отменили около 10 международных и ещё несколько местных авиарейсов из-за начавшегося извержения вулкана Агунг. Как отметили в авиакомпаниях, движение облака нельзя спрогнозировать, поэтому другие полёты также могут быть отменены.

Агунг начал извержение в ночь на 26 ноября — сейчас клуб вулканического пепла возвышается на 1,5 километра. Местных жителей из поселений в радиусе 7,5 километров эвакуировали, полицейским и спасателям выдали специальные маски для защиты от дыма и пепла.


tjournal.ru
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Места: Бали (2)

Метки: Происшествия (11199)

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