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Неизвестный пытался подрезать кортеж Дональда Трампа

  • 26 ноября 2017, 10:32
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Неизвестный водитель попытался вклиниться в кортеж президента США, когда тот возвращался в свое поместье Mar-a-Lago в Палм-Бич (штат Флорида) после игры в гольф. Об инциденте рассказали журналисты пресс-пула Белого дома из изданий The New York Times и USA Today, пишет ТАСС.

В какой-то момент мужчина в красном фургоне предпринял попытку вклиниться в кортеж. Однако сотрудники правоохранительных органов заставили неизвестного остановиться на обочине.

Уточняется также, что водитель показывал неприличные жесты и выкрикивал нецензурные слова.

В дальнейшем кортеж без происшествий вернулся в поместье Mar-a-Lago, но при этом ему на пути встретились две небольшие группы демонстрантов.

Информации на тот счет, задержан ли водитель, попытавшийся подрезать кортеж Дональда Трампа и предъявлено ли обвинение, пока не поступало.


Юрий Бакеренко, СБ - Беларусь Сегодня
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