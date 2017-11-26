«Красавчик». В Москве юный мажор катался по пешеходной дорожке у Кремля — видео

Сын подмосковного бизнесмена проехался по пешеходной дорожке у Кремля. 18-летний Илья на своем BMW несся по тротуару и при этом нецензурно выражался в отношении прохожих, которые мешали его движению.

Видео наглого поступка молодого человека опубликовал Mash. На нем видно, как автомобиль едет у кремлевских стен в то время, как на проезжей части огромная пробка. «Для молодого человека это обычное дело — так он объезжает пробки на своем BMW», — подписали видео авторы ролика.

Многие пользователи написали Илье, что он «красавчик». Но большинство выразили свое возмущение. «Ремня по-взрослому... Получит л...лей до слез один раз от пешеходов и не будет так больше ездить. А пока непуганый, вот и ездит... Бате за него стыдно будет... Уверяю Вас, не будет, потому как он наверняка так же относится к простому люду, это все есть их (депутатов и их деток) отношение к нам... Мы сами виноваты, что позволяем таким образом с собой обращаться. По-хорошему пешеходам чисто из принципа следовало не пускать автомашину проехать. Зафиксировать все на камеру. Вызвать соответствующие органы», — пишут подписчики Mash.