Новый рекорд: курс Bitcoin превысил отметку в $8.800

Курс биткоина достиг очередного исторического максимума. Стоимость криптовалюты в ходе торгов поднялась до 8,8 тысячи долларов.

На момент написания материала, курс цифровой валюты составил $8.871,0.





С начала этого года биткоин подорожал более чем на 700%. После трех коррекций более чем на 25% каждый раз происходило еще более сильное подорожание цифровой валюты.

Быстрый рост курса биткоина повысил опасения о надувании пузыря на рынке криптовалют. Однако биткоин по-прежнему редко используется для покупки реальных товаров или услуг, что превращает его в инструмент для спекуляций.

На текущий момент капитализация биткоина рынке составляет приблизительно $136 млрд.

Рост стоимости биткоина связан с распространением так называемых ICO (Initial Coin Offering — сбор средств инвесторов с использованием криптовалют), при которых стартапы создают новую виртуальную монету или цифровой токен и выставляют его на открытую продажу.

Согласно данным Coindesk, в этом году было проведено более 160 ICO, на которых было привлечено более $3 млрд.

Резкое увеличение нерегулируемых торгов цифровыми токенами заставило председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джея Клейтона предупредить инвесторов о том, что многие из этих ICO сопряжены с манипуляциями и другими видами мошеннической деятельности.

Цены на криптовалюты также получили поддержку на фоне прогнозов, что они смогут привлечь институциональных инвесторов после того, как крупнейший североамериканский оператор финансовых деривативов CME Group заявил, что начнет торги фьючерсами на биткоин в этом году.