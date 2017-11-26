Неизвестный прислал письмо с ядом женщине в Германии — пять человек в больнице

Инцидент произошел в полицейском участке в немецком городе Хемер (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Как пишет ТАСС со ссылкой на Bild, после открытия конверта с неизвестным пока содержимым, пять человек, среди которых трое сотрудников правоохранительных органов, пожаловались на тошноту и головокружение.

В отделение полиции письмо, отправленное из Афганистана, принесла женщина, которая сказала полицейским, что у нее нет знакомых или родных в этой стране. Один из сотрудников полиции открыл письмо, после чего все люди, которые были рядом, почувствовали недомогание. Им оказали медицинскую помощь.

Сейчас эксперты проверяют содержимое письма. А, кроме того, выясняется, почему эта женщина могла быть адресатом.

О каком веществе может идти речь, пока неизвестно.