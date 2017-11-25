Бараки, дикие нагрузки и насилие. Перебежчица из Северной Кореи рассказала о службе в армии

На прошлой неделе многие мировые СМИ написали о побеге солдата КНДР в Южную Корею. Этот случай стал поводом вспомнить и о других: из северокорейской армии пытаются сбежать многие. И чаще всего — женщины (пример 70% случаев). По информации BBC рассказываем, как служат девушки в армии КНДР.

Дня начала справка: служба в армии Северной Кореи — самая долгая из всех обязательных в мире. Только одаренные студенты со специальными навыками, например, в спорте или музыке, могут быть освобождены от военной службы. Мужчины там должны «отдавать долг Родине» десять лет, а женщины — минимум семь. Известно, что сейчас около 40% всех женщин КНДР в возрасте от 18 до 25 лет — в форме, но утверждают, что это число еще будет расти: военная служба для девушек, которым исполнилось 18 лет, в этой стране стала обязательной только два года назад, пишет kyky.org.

Узнать, что действительно происходит с женщинами в армии КНДР помогла Со Ен — девушка, которая пошла служить в 1992 году из-за безработицы. По этой причине, к слову, в то время многие женщины шли в армию. Им казалось, что там их жизнь сложится. Тогда же правительство завлекало дам на службу, рассказывая, что возит премиальную косметику в женские подразделения.

Со Ен было 17, и она гордилась своей страной. Девушка рассказала, что ночевала в бараке (в котором постоянно стояла вонь) вместе с 20 женщинами. Спала на матрасе из рисового корпуса. Не имела возможности сходить в душ. Более того, администрация казарм соединила горный поток с водопроводным шлангом, поэтому иногда из него на голову падали лягушки и змеи.

Физические нагрузки были чуть меньше, чем у мужчин. Но помимо подтягиваний, девушки еще убирали казарму и готовили — парней от этих дел освобождали. Известно, что у многих военнослужащих женщин КНДР из-за перегрузок пропадает менструация (а это, на минутку, вероятность бесплодия). Но многие девушки даже радуются этому факту: власти редко поставляют в армию средства гигиены, поэтому вместо тампонов женщинам приходится прибегать к подручным средствам. Они до сих пор используют традиционные белые хлопковые подушечки. Причем многоразово: их надо мыть каждый день, пока мужчины этого не видят, поэтому женщины делают это рано утром.

По словам кореянки, женщины, дислоцированные в сельской местности, не всегда имели доступ к отдельным туалетам. Часто им приходилось писать на глазах у мужчин, что повышало риск сексуальных домогательств. Девушек в армии КНДР часто насилуют, но они об этом не рассказывают. Говорят, что знают о таких случаях у своих подруг, но про себя — молчат. Со Ен тоже не рассказала о себе, но сообщила, что командир взвода перманентно насиловал женщин-солдат. Если кто-то из них беременел — отправляли на аборт. По словам Со Ен молчание об изнасиловании — чуть ли не черта менталитета.

После окончания службы Со Ён провела немного времени с семьёй, но так и не адаптировалась среди обычного населения. В 2008 году девушка впервые задумалась над побегом в Южную Корею. Она попыталась пересечь границу КНДР с Китаем, но её поймали и отправили на год в исправительный лагерь. Когда Со Ен «вышла», попробовала сбежать еще раз и у нее получилось: она смогла переплыть границу с Китаем через реку и встретилась с агентом, который ей помог обустроиться в новой стране. И именно поэтому мы знаем эту историю: жители Северной Кореи начинают говорить, только за пределами «Родины».