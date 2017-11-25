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Мужчина занимался сексом за рулем и врезался в дерево

  • 25 ноября 2017, 15:40
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Казус случился в штате Вашингтон (США). Здесь пьяный мужчина во время езды занимался сексом за рулем своего автомобиля и попал в аварию.

Мужчина занимался сексом за рулем и врезался в дерево

Как отмечает The News Tribune, водитель не смог удержать автомобиль на дороге и врезался в дерево.

Любвеобильная пара в результате ДТП получили переломы, однако без посторонней помощи смогли покинуть машину.

Также в авто находился их трехмесячный ребенок. Но, с учетом того, что время поездки он находился в автокресле, не пострадал.

Прибывшая на место аварии полиция арестовала водителя.


Naviny.by
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Метки: Шапито (253)

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