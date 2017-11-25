Казус случился в штате Вашингтон (США). Здесь пьяный мужчина во время езды занимался сексом за рулем своего автомобиля и попал в аварию.

Мужчина занимался сексом за рулем и врезался в дерево

Как отмечает The News Tribune, водитель не смог удержать автомобиль на дороге и врезался в дерево.

Любвеобильная пара в результате ДТП получили переломы, однако без посторонней помощи смогли покинуть машину.

Также в авто находился их трехмесячный ребенок. Но, с учетом того, что время поездки он находился в автокресле, не пострадал.

Прибывшая на место аварии полиция арестовала водителя.