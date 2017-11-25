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СМИ: состояние главы Amazon в «черную пятницу» выросло до 100 млрд долларов

  • 25 ноября 2017, 14:19
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Состояние создателя Amazon миллиардера Джеффа Безоса достигло $100 млрд в «черную пятницу», сообщает Bloomberg.

Также сообщается, что стоимость акций компании в день глобальных распродаж увеличилась на 2%.

В октябре основатель Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, опередив основателя Microsoft Билла Гейтса.

По данным Bloomberg на октябрь, состояние бизнесмена составляло $93,8 млрд. Forbes давал оценку в $93,1 млрд.


TUT.BY
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Метки: Экономика (12873)

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