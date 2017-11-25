СМИ: состояние главы Amazon в «черную пятницу» выросло до 100 млрд долларов

151 Под Гомелем на пожаре погиб пожилой мужчина Сигнал о пожаре в агрогородке Азделино поступил на пульт спасателей сегодня около пяти утра.

886 Бараки, дикие нагрузки и насилие. Перебежчица из Северной Кореи рассказала о службе в армии На прошлой неделе многие мировые СМИ написали о побеге солдата КНДР в Южную Корею. Этот случай стал поводом вспомнить и о других: из северокорейской армии пытаются сбежат...

828 Мужчина занимался сексом за рулем и врезался в дерево Казус случился в штате Вашингтон (США). Здесь пьяный мужчина во время езды занимался сексом за рулем своего автомобиля и попал в аварию....

321 В Добрушском районе сотрудники МЧС спасли... лебедя! Теперь он поселится в Гомельской парке На номер оперативного дежурного райотдела по чрезвычайным ситуациям с утра позвонил руководитель Гомельского горно-обогатительного комбината. Николай Соболь ратовал не за себя...

569 Российский лоукостер «Победа» все-таки получил доступ к рейсам Москва-Гомель Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») получила допуски Росавиации к регулярным рейсам в Беларусь, следует из материалов ведомства....