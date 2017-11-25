ТРИВИЖН 20/11 - 26/11:

Три НЛО следили за полетами самолетов из аэропорта Сидней (фото)

  • 25 ноября 2017, 13:27
  • 1052
  • 0



Отмечается, что автор фото сообщил, что находился в районе аэропорта Сиднея, а после приземления одного из самолетов он и увидел три шара, которые то исчезали среди облаков, то появлялись.


Снимки он сделал с помощью смартфона iPhone 7 используя функцию масштабирования.

Уфолог, рассмотрев полученные снимки, пришел к выводам, что это были НЛО. Также он рассказал, что на территории Австралии есть подземные чужие базы, а местные жители с завидной периодичностью видят неопознанные объекты, пишет actualnews.org.

Специалист выразил мнение, что подобные существа рождаются уже на Земле, а следовательно назвать их инопланетянами нельзя, но тогда они получается новый вид интеллектуальных и развитых существ.


Naviny.by
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Сидней (3)

Метки: Шапито (253)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 24/11 - 26/11:

Самое читаемое