Три НЛО следили за полетами самолетов из аэропорта Сидней (фото)

Отмечается, что автор фото сообщил, что находился в районе аэропорта Сиднея, а после приземления одного из самолетов он и увидел три шара, которые то исчезали среди облаков, то появлялись.





Снимки он сделал с помощью смартфона iPhone 7 используя функцию масштабирования.

Уфолог, рассмотрев полученные снимки, пришел к выводам, что это были НЛО. Также он рассказал, что на территории Австралии есть подземные чужие базы, а местные жители с завидной периодичностью видят неопознанные объекты, пишет actualnews.org.

Специалист выразил мнение, что подобные существа рождаются уже на Земле, а следовательно назвать их инопланетянами нельзя, но тогда они получается новый вид интеллектуальных и развитых существ.