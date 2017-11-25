В самопровозглашенной ЛНР утвердили отставку Плотницкого

Народный совет самопровозглашенной ЛНР утвердил отставку главы республики Игоря Плотницкого по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте Луганскинформцентра.

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял решение о досрочном прекращении полномочий главы республики Игоря Плотницкого. За отставку проголосовали все 38 парламентариев.

Парламент самопровозглашенной республики также одобрил предложение Плотницкого назначить исполняющим обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, который возглавляет Министерство госбезопасности.

Накануне глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко уже поздравил Леонида Пасечника «со вступлением в должность исполняющего обязанности главы ЛНР».

«В условиях войны и экономической блокады это тяжёлая задача, но я уверен, что Вы с честью справитесь с ней. Уверен также, что мы будем эффективно вместе противостоять киевской агрессии и строить мирную жизнь», — заявил Захарченко.

Напомним, накануне стало известно об отставке главы ЛНР Игоря Плотницкого. В качестве официальной причины указаны проблемы со здоровьем.