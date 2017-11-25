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Суровая детская площадка в России: школьник решил покататься на новых качелях и застрял в грязи — видео

  • 25 ноября 2017, 09:31
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В Сети появилось видео, как в российском городе Цивильске на детской площадке ребенок застрял в грязи. Самостоятельно из нее он выбраться не смог и простоял в жиже около получаса, пока его не вытащил отец. Чтобы спасти из грязи сапоги понадобилась лопата.

По словам мальчика, он решил покататься на качелях, установленных на новой детской площадке, но попал в грязевую ловушку. Оказалось, что подрядчик завез на детскую площадку торф и чернозем, чтобы уложить газон, но во время проведения работ не оградил территорию и не поставил предупреждающих знаков. После дождей вся территория площадки представляет собой болото.

Примечательно, что объект был торжественно открыт администрацией города совсем недавно, 17 ноября.


TUT.BY
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Места: Цивильск (1)

Метки: ЖКХ (37)

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