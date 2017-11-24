Теракт в Египте: при нападении на мечеть погибли более 180 человек

В египетской провинции Северный Синай боевики напали на мечеть: во время пятничной молитвы они устроили взрыв и стрельбу, передает Би-Би-Си.

При этом погибли по меньшей мере 184 человека, информирует государственное телевидение Египта. Еще более 120 человек получили ранения.

Взрыв произошел в мечети Аль-Рауда за 40 км от города Эль-Ариш — административного центра Синая. Предполагается, что сначала нападавшие взорвали бомбу, а потом начали стрелять по верующим.

По информации Ассошиэйтед пресс, боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках и открыли огонь. Министерство внутренних дел Египта объявило их в розыск. Президент страны Абдель Фаттах Сиси созвал совещание силовых ведомств.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

По сведениям Франс пресс, жертвами нападения стали мирные жители, а также призывники, которые пришли на пятничную молитву.

Местные жители говорят, что мечеть, в которой произошел теракт, известна как место сбора последователей суфизма — течения ислама, в котором исламские фундаменталисты усматривают элементы идолопоклонства.