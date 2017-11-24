Церковь Швеции перестанет называть бога Господом. Потому что он не мужчина
- 24 ноября 2017, 17:40
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Люди в материале: Антье Якелен (1)
Метки: Общество (28095)
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