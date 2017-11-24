Прохожий в Китае дважды избежал смерти за 10 секунд — видео

Камера наружного наблюдения зафиксировала чудесное спасение мужчины, который избежал смерти дважды в течение 10 секунд.

На видеозаписи видно, как мужчина, стоящий боком к проезжей части, беседует по телефону. Внезапно в припаркованный автомобиль врезается другое транспортное средство. Оно останавливается буквально в паре сантиметров от прохожего (машину остановило дерево). В ту же секунду на него обрушивается столб, который так же проходит в считанных сантиметрах от отскочившего мужчины.