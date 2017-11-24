Появилась вырезанная сцена из концовки «Титаника». С ней вы бы плакали сильнее

В Сети появился один из фрагментов фильма «Титаник», который не вошел в основную версию картины. Известно, что режиссер фильма Джеймс Кэмерон вырезал некоторые сцены, чтобы сократить фильм по требованию кинокомпании Paramount.

На кадрах видно, как выжившая после крушения главная героиня Роуз выбирается из спасательной шлюпки, а пассажиры злобно смотрят на председателя компании White Star Line, которая построила «Титаник».

Версия картины, в которую вошли все снятые сцены, длилась около пяти часов. Компания не смогла бы отдать в прокат такую длинную ленту, и режиссеру пришлось пойти на уступки. Так привычный хронометраж «Титаника» составил около трех часов.