Умер исполнитель роли Петрухи из «Белого солнца пустыни»

Российский актер Николай Годовиков, сыгравший красноармейца Петруху в знаменитом кинофильме «Белое солнце пустыни», скончался 23 ноября, сообщают российские СМИ.

Артист умер в своей квартире в возрасте 67 лет. Сообщается, что его тело обнаружил тесть. Известно, что актер страдал онкологическим заболеванием.

Николай Годовиков сыграл в фильмах «Республика ШКИД», «Женя, Женечка и «катюша», «Без мундира». Кроме того, актер принял участия в таких известных проектах, как «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Театралы также помнят его по эпизодическим ролям.

Дата похорон и прощания с артистом пока не сообщаются.