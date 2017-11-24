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Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва принял присягу

  • 24 ноября 2017, 14:03
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Бывший первый вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва принял присягу и официально вступил в должность президента страны, сообщают информагентства.

Церемония инаугурации прошла сегодня на национальном стадионе в столице государства Хараре.

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку 21 ноября. Кандидатуру 75-летнего Эммерсона Мнангагвы на пост президента выдвинула правящая партия «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт».


БелТА
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Люди в материале: Эммерсон Мнангагва (3), Роберт Мугабе (11)

Места: Зимбабве (7)

Метки: Политика (13318)

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