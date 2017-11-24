«Пресечена деятельность украинских диверсантов‍». Что происходит в самопровозглашенной ЛНР

Несколько дней между главой самопровозглашенной ЛНР Игорем Плотницким и главой местного МВД Игорем Корнетом длится противостояние. В Луганске со вторника — люди в военной форме, военная техника. Сообщалось, что Плотницкий отправил Корнета в отставку, тот не согласился уходить. 23 ноября в ЛНР сообщили о пресечении деятельности украинских диверсантов.

Сегодня в местном МВД сообщили, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР провели совместную операцию. В результате пресекли деятельность группы, которая действовала под контролем командования 3-го отдельного полка спецназначения Главного управления разведки Минобороны Украины. Отмечается, что в задачи группы входили подготовка и проведение диверсионно-террористических актов в Луганске для дестабилизации ситуации в самопровозглашенных республиках.

По данным МВД, в группу входили чиновники ЛНР, которые «пытались дискредитировать деятельность правоохранительных органов и спецслужб республик».

Сам Корнет заявил, что если бы отстранение его от должности прошло удачно, то на следующий день на территорию самопровозглашенной республики был готов зайти 3-й полк спецназа ГУР Минобороны Украины.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий покинул Луганск в компании руководителя его администрации Ирины Тейцман и директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой, которых Корнет ранее обвинил в диверсионной деятельности. По данным «Новой газеты», кортеж отправился в Россию. Сам Плотницкий пока не выступал с заявлениями. О том, что Плотницкий выезжал в Россию, сообщалось и ранее.

20 ноября Плотницкий отстранил от должности главы МВД Корнета из-за возбуждения против него уголовного дела. Корнет заявил, что уличил ряд высокопоставленных чиновников в преступной деятельности «в ущерб интересам республики и народу Луганщины». В ответ Плотницкий обвинил того в дестабилизации ситуации в республике. После чего в Луганске появились люди в форме без опознавательных знаков, а мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала колонну бронетехники, движущуюся со стороны Донецка в направлении Луганска.

В Москве отказываются комментировать происходящее в Луганске. В МИД Украины считают, что это не только внутренние «разборки», но и конфликт между российскими спецслужбами. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что результатом конфликта может стать объединение ЛНР и ДНР.