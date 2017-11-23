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29-летний британец ослеп на один глаз после бурного секса

  • 23 ноября 2017, 20:15
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29-летний британец после страстной ночи ослеп на один глаз. Как сообщил потерпевший медикам, во время секса он совершил так называемый «маневр Вальсальвы» (его смысл заключается в том, что при зажатых рте, носе и сомкнутых голосовых связках делается сильный выдох).

По мнению офтальмологов, зрение к нему к молодому человеку вернется, если он пройдет специализованный курс лечения.


naviny.by
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Места: Британия (46)

Метки: Происшествия (11185)

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