29-летний британец ослеп на один глаз после бурного секса

759 В Речице двое пьяных мужчин избили подростков Двое нетрезвых мужчин избили пятерых подростков в Речице, сообщили корреспонденту БелТА в управлении Следственного комитета по Гомельской области....

1472 Как выглядят кухни белорусских миллионеров: с личным мусоропроводом и золотой вытяжкой REALTY.TUT.BY посмотрел, как выглядят кухни в квартирах, которые выставили на продажу с ценником от полумиллиона до двух с половиной миллионов рублей. В риелторских ...

817 16-летний парень из Гомеля вяжет крючком экзотические игрушки Первую игрушку Влад Кудрявец создал в 13 лет по видеоурокам в интернете. Сегодня его увлечению — вязать крючком забавных зверюшек и персонажей — уже несколько лет. И...

836 Милиция разыскивает мужчину, который украл в продуктовом магазине кошелек Железнодорожное ОВД разыскивает мужчину, укравшего кошелек в продуктовом магазине по адресу Маневича, 10. В бумажнике находилось 90 рублей....

1441 В Гомеле пойдут под суд пятеро сторонников российского неонациста «Тесака» Сотрудники ГУБОПиК МВД говорят о «беспрецедентном росте неонацистских настроений» среди белорусской молодежи — только в прошлом году к уголовной ответственности правоохранители при...