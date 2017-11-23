«Путч» в Луганске: версии происходящего

Внимание к Луганску приковано со вчерашнего вечера, когда появилась информация о попытке силового переворота и бегстве главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого в Россию, а в Краснодонском районе границу Украины пересекла колонна российской техники, обнаруженная в центре Луганска.

Происходящее вынудило Президента Украины Петра Порошенко срочно созвать Военный кабинет. LB.ua попытался собрать максимум информации о том, что же происходит на оккупированной территории.

Плотницкий и Корнет

Внутренние разногласия среди «верхушки» «ЛНР» не новость — перестрелки, подрывы и внезапные смерти стали для оккупированного Донбасса обыденностью. Но что интересно, заостряется конфликт непосредственно в Луганске тогда, когда ставленника Кремля Плотницкого начинает не устраивать руководство местного «силового блока».

Так было с предыдущим начальником так называемой «народной милиции» Олегом Анащенко. Его автомобиль взорвали в феврале нынешнего года, традиционно обвинив в случившемся «украинскую ДРГ». Еще двоих бывших «силовиков» — Олега Бугрова («экс-министр обороны») и заместителя «командующего» «Народной милицией ЛНР» Виталия Киселева — арестовали и отправили под суд. Первого обвинили в мошенничестве при закупке труб, второго — в попытке госпереворота. Анащенко, если верить информации в СМИ, также был уличен в намерении сместить действующую «власть». Как, впрочем, и Игорь Корнет, с увольнением которого и связаны нынешние события.

Корнет возглавлял так называемое «МВД ЛНР» с 2014 года. И уже в 2015 году началось его противостояние с Плотницким на почве влияния на нефтяной рынок. Журналисты также поговаривают об интересе Корнета к наркотрафику и контрабанде. Впрочем, в активную стадию конфликт перешел лишь осенью 2017 года, когда Игорь Плотницкий публично выселил главу «МВД» из особняка в центре города, который тот все это время занимал незаконно, и отправил отставку. А этому предшествовала публичная «порка» Корнета «луганскими депутатами».





21 ноября центр Луганска оцепили вооруженные люди без знаков отличия. Сам Корнет опубликовал на сайте «МВД ЛНР» заявление с опровержением своей отставки и объявил об арестах людей из ближайшего окружения Плотницкого, в частности главу «администрации» Игоря Плотницкого Ирину Тейцман, начальника «службы правительственной безопасности» «МВД ЛНР» Евгения Селиверстова и директора местного телеканала Анастасию Шуркаеву.

«В результате реализованных "МВД" и "МГБ" "республики" оперативно-розыскных и следственных мероприятий получены доказательства причастности директора ГТРК "ЛНР" Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб», — заявил Корнет.

Также, по его словам, установлена причастность руководителя администрации главы «ЛНР» Ирины Тейцман, а также начальника «службы правительственной безопасности» МВД «ЛНР» Евгения Селиверстова к «инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в «ЛНР», в результате которой погиб бывший «премьер-министр» Геннадий Ципкалов, а упомянутый выше Виталий Киселев приговорен к длительному тюремному заключению.

Сам Плотницкий информацию об арестах опроверг.

«Терки» сепаратисткой верхушки даже спровоцировали появление в Луганске дополнительной российской техники и войск, которые прибыли из соседней «ДНР». Ее зафиксировали местные жители. Фотодоказательства предоставила и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Это обеспокоило руководство Украины, был созван Военный кабинет, однако об итогах его заседания на данный момент ничего не известно.

«Зеленые человечки», кроме блокирования административных зданий, захватили и местную ТРК, в связи с чем в городе пропал телесигнал. Также по некоторой информации, пропала мобильная связь, и наметились проблемы с интернетом.

Уже к вечеру 21 ноября появилась информация о том, что Плотницкий сбежал в Россию. Ее подтвердил со ссылкой на свои источники директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

Однако уже сегодня, 22 ноября, «глава ЛНР» якобы опубликовал видео с рабочей встречи в Луганске.

Также 22 ноября появилась информация о том, что боевики Корнета при поддержке спецназа «ДНР» арестовали руководителей «генеральной прокуратуры ЛНР, в частности «генерального прокурора ЛНР» Виталия Подоброго и «военного прокурора ЛНР» Сергея Разно. По информации донецкого издания «ОстроВ», сотрудники «прокуратуры», в том числе и женщины, провели эту ночь в заблокированном здании, никого не отпустили домой. Захвачено и здание «парламента» так называемого «Народного совета ЛНР».

Версии происходящего

Версия 1 — «объединительная». В свете последних событий заговорили очередной попытке объединения «ДНР» и «ЛНР». Депутат Госдумы Константин Затулин назвал такую идею возможной. Но «замкомандующего оперативным командованием» «ДНР» Эдуард Басурин российским «журналистам» заявил, что «ДНР» никоим образом не принимает участия в происходящем в «ЛНР».

«Все, что в Луганске — я не знаю, что там происходит, это другая территория», — сказал он.

В Кремле это комментировать отказались: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выдал лишь очередную дежурную фразу о том, что это «внутреннее дело республик».





Версия 2 — «об утраченном влиянии». Сторонники этой версии бегство Плотницкого связывают с потерей влияния во вверенном ему регионе. СМИ пишут, что в последнее время он редко бывал в городе, все управление на себя вязли глава его «администрации» Ирины Тейцман и начальник «службы правительственной безопасности МВД «ЛНР» Евгений Селиверстов. Увольнение неугодного Плотницкому Корнета должно было пройти тихо и незаметно, но он смог заручиться силовой поддержкой (чей именно — вопрос открытый) и обыграть ситуацию так, что самому главарю «ЛНР» пришлось бежать в РФ. Кроме того, именно ареста Тейцман и Селиверстова, а также гендиректора местной «гостелекомпании» Анастасии Шуркаевой и требовал Корнет.

По информации российского агентства РБК, неофициально Кремль поддержал сторону Корнета. При этом, Плотницкий не устранен официально. И будет «руководить» Луганском столько, сколько пожелает Россия, оставаясь номинальным главой без реальных полномочий.

Версия 3 — «контрабандная». Советник министра МВД Антон Геращенко, считает, «противостояние террористов возникло на почве дележа заработков от контрабанды и грабежей».

«Один террорист, называющий себя "Министром МВД ЛНР", Игорь Корнет не поделил "грязные деньги" от потоков контрабанды и грабежа российской гуманитарки с другим террористом — "Жабой" (Игорем Плотницким)», — написал он в фейсбуке.





Версия 4 — «разборки спецслужб». Автор версии — министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он считает происходящее не банальными разборками двух группировок, а битвой «спецслужб» РФ, что лишний раз доказывает, что всем в регионе заправляет Москва.

«Мы учитываем, что там могут быть и провокации. И конечно угрозу для гражданского населения. Угрозу украинским гражданам, которые там проживают. Поэтому вчера прошла очень серьезная дискуссия относительно возможных вариантов действий. Я вчера говорил с рядом партнеров из ОБСЕ и ЕС. Конечно, мы должны заботиться и о безопасности СММ ОБСЕ. Поскольку, эта ситуация может быть использована для того, чтобы ограничить сферу их деятельности. Ситуация очень серьезная. Мы за ней следим. И она на 101% доказывает, что все что происходит на оккупированных территориях находится под тотальным контролем РФ», — отметил Климкин.