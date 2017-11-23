Путин поручил готовить экономику к войне

Все крупные предприятия в России, в том числе частные, должны быть готовы в кратчайшие сроки перейти на производство военной продукции и услуг для нужд армии. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса в Кремле.

Возможность мобилизации гражданских ресурсов для военных задач уже отрабатывалась в ходе учений «Запад 2017», проходивших в сентябре на территории России и Беларуси, сообщил Путин: проверялись возможности обеспечить потребности армии «из местных ресурсов», были «отработаны вопросы передачи в состав Вооруженных Сил автотранспорта и техники гражданских предприятий, а также организации технического прикрытия транспортных коммуникаций».

Эта работа ведется с 2015 года, но в ходе учений «были выявлены определенные недостатки», признал Путин: чтобы их устранить, нужны «дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности».

«Способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства», — сказал Путин.

К переходу на военные рельсы, по его словам, должны быть готовы не только стратегические заводы, но «все крупные предприятия независимо от формы собственности».

Отдельно необходимо «проанализировать возможности оборонных предприятий по оперативному наращиванию объемов производства военной продукции», заявил Путин.

Как напоминает finanz.ru, на национальную оборону правительство в 2017 году выделило 2,876 трлн рублей. Это 17% от федерального бюджета, или каждый шестой потраченный государством рубль.

Год назад были приняты поправки, которые дали Минфину право в любой момент перераспределять на оборону или правоохранительную деятельность 10% всего объема федерального бюджета — без голосования в Госдуме, которого требуют все прочие изменения в параметрах казны.

Дебюрократизировать процесс и упростить процедуру нужно из-за изменения геополитической ситуации вокруг России, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.