ТРИВИЖН 20/11 - 26/11:
Керамин 22/11 - 24/11:

Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии

  • 23 ноября 2017, 13:08
  • 510
  • 0



Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Московского драматического театра имени Джигарханяна Наталию Корнееву.

По словам собеседницы, у артиста на фоне диабета отказали ноги. В частности отмечается, что в последние дни перед госпитализацией ему было трудно передвигаться самостоятельно. В больницу Джигарханяна отвез режиссер Юрий Клепиков.

Осенью стало известно о семейном конфликте между Арменом Джигарханяном и его супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая является директором театра под руководством артиста. Артист заявлял, что его супруга намеренно выставляет его больным, чтобы захватить театр. В конце октября стало известно, что Виталина уехала с родителями из России.

26 октября в Театре Джигарханяна прошли обыски, которые были вызваны обращением Джигарханяна в милицию по факту кражи его общегражданского паспорта. Артист в этом подозревал свою жену, которая младше его на 50 лет.


sputnik.by
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Армен Джигарханян (5)

Места: Москва (724)

Метки: Происшествия (11184)

Комментарии правила
Лада 22/11 13:15 - 25/11 13:15:

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 22/11 - 23/11:

Самое читаемое