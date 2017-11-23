Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии

По словам собеседницы, у артиста на фоне диабета отказали ноги. В частности отмечается, что в последние дни перед госпитализацией ему было трудно передвигаться самостоятельно. В больницу Джигарханяна отвез режиссер Юрий Клепиков.

Осенью стало известно о семейном конфликте между Арменом Джигарханяном и его супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая является директором театра под руководством артиста. Артист заявлял, что его супруга намеренно выставляет его больным, чтобы захватить театр. В конце октября стало известно, что Виталина уехала с родителями из России.

26 октября в Театре Джигарханяна прошли обыски, которые были вызваны обращением Джигарханяна в милицию по факту кражи его общегражданского паспорта. Артист в этом подозревал свою жену, которая младше его на 50 лет.