Швейцария заплатит $60 тысяч каждому, кто согласится пожить в деревне

Тишина, великолепные виды и чистый воздух прилагаются.
Альбинен в швейцарском кантоне Вале — одна из крохотных горных деревушек, находящихся под угрозой исчезновения.
Чистый горный воздух, фантастические виды, традиционные домишки в стиле шале и старинная каменная церковь привлекают туристов, но не самих швейцарцев. Местные жители покидают ее и переезжают в город.
Альбинен находится всего в 7 км от известного спа-курорта Лейкербада и в 35 минутах езды от столицы кантона — Сьона. Но несмотря на это, он пустеет из-за отсутствия рабочих мест. За последний год его покинули три семьи с детьми, и деревенская школа вынуждена была закрыться.
Сегодня здесь живет 240 человек, а семеро детей, которые остаются с родителями, вынуждены добираться до школы в соседнем городке на автобусе.
Есть ли у вас план, господин мэр?
Чтобы переломить ситуацию, мэр решил отыскать молодых людей до 45 лет, согласных переехать в один из опустевших домов или купить землю для постройки собственного. Этим смельчакам муниципалитет готов даже заплатить деньги: по $25 тыс. «подъемных» — взрослому члену семьи, и еще $10 тыс — за каждого ребенка.
Но есть условия. На приобретение второго дома или большого комплекса средства не выделяются. А переехать нужно в течение 10 лет, иначе придется возместить всю сумму ($60 тыс.).
Мэр города считает, что в результате выиграют все — жители, хозяева магазинов, работодатели. И надеется, что при самом лучшем раскладе, здесь снова откроется школа.
Заброшенные деревни — общенациональная проблема Швейцарии, однако местные сообщества отчаянно сопротивляются исчезновению, пытаясь решить проблему по-разному.
Например, самая маленькая горная деревушка Швейцарии Кориппо решила перепрофилироваться в гигантский отель.
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