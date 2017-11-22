Миссия ОБСЕ зафиксировала идущую из Донецка военную колонну. Что известно о ситуации в Луганске

В составе колонны не менее шести грузовиков военного типа, два бронетранспортера, одна зенитная установка ЗУ-23, а также более 20 гражданских автомобилей без номерных знаков по меньшей мере с 50 вооруженными лицами. Колонна движется к столице самопровозглашенной ЛНР.

В Луганске неспокойно второй день. Накануне местные СМИ сообщили о появлении в центре города людей в камуфляже и бронетехники. По одной из версий, причиной тому конфликт главы самопровозглашенной республики Игоря Плотницкого с главой местного МВД Игорем Корнетом. Первый якобы отправил второго в отставку, но милиционер с таким решением не согласился.

Корнет заявил, что уличил ряд высокопоставленных чиновников в преступной деятельности «в ущерб интересам республики и народу Луганщины». В ответ Плотницкий обвинил того в дестабилизации ситуации в республике.

22 ноября «Новая газета» сообщила, что по указанию главы МВД были задержаны все сотрудники прокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики. Всего — 20 человек.

По информации газеты, задержания осуществляли сотрудники МВД ЛНР при поддержке спецназа ДНР «Витязь».

О главе ЛНР Игоре Плотницком поступает противоречивая информация. По одним данным, он выехал в Россию, по другим — находится в Луганске.

Между тем, в интернете появилось видеообращение, в котором командир одного из батальонов вооруженных сил самопровозглашенной ЛНР просит главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко взять под свое руководство ЛНР и создать Новороссию.

В Москве происходящее в Луганске пока не комментируют. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков лишь заявил, что в Кремле есть понимание того, какие силы могут стоять за обострением ситуации.

«Было бы неправильно делать какие-то поверхностные оценки, поэтому по мере прояснения и получения информации я обязательно с вами ею поделюсь», — цитирует ТАСС заявление Пескова журналистам.

Возможное объединение ДНР и ЛНР Песков назвал внутренним делом самопровозглашенных республик.

По последней информации, центр Луганска окружен людьми в военной форме. Все подходы к зданию так называемой администрации Игоря Плотницкого перекрыты.