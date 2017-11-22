Миссия ОБСЕ зафиксировала идущую из Донецка военную колонну. Что известно о ситуации в Луганске

В составе колонны не менее шести грузовиков военного типа, два
бронетранспортера, одна зенитная установка ЗУ-23, а также более
20 гражданских автомобилей без номерных знаков по меньшей мере
с 50 вооруженными лицами. Колонна движется к столице самопровозглашенной
ЛНР.
В Луганске неспокойно второй день. Накануне местные СМИ сообщили
о появлении в центре города людей в камуфляже и бронетехники. По одной
из версий, причиной тому конфликт главы самопровозглашенной республики
Игоря Плотницкого с главой местного МВД Игорем Корнетом. Первый якобы
отправил второго в отставку, но милиционер с таким решением
не согласился.
Корнет заявил, что уличил ряд высокопоставленных чиновников
в преступной деятельности «в ущерб интересам республики и народу
Луганщины». В ответ Плотницкий обвинил того в дестабилизации ситуации
в республике.
22 ноября «Новая газета» сообщила, что по указанию главы МВД были
задержаны все сотрудники прокуратуры самопровозглашенной Луганской
народной республики. Всего — 20 человек.
По информации газеты, задержания осуществляли сотрудники МВД ЛНР при поддержке спецназа ДНР «Витязь».
О главе ЛНР Игоре Плотницком поступает противоречивая информация.
По одним данным, он выехал в Россию, по другим — находится в Луганске.
Между тем, в интернете появилось видеообращение, в котором командир
одного из батальонов вооруженных сил самопровозглашенной ЛНР просит
главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра
Захарченко взять под свое руководство ЛНР и создать Новороссию.
В Москве происходящее в Луганске пока не комментируют.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков лишь заявил, что
в Кремле есть понимание того, какие силы могут стоять за обострением
ситуации.
«Было бы неправильно делать какие-то поверхностные оценки, поэтому
по мере прояснения и получения информации я обязательно с вами
ею поделюсь», — цитирует ТАСС заявление Пескова журналистам.
Возможное объединение ДНР и ЛНР Песков назвал внутренним делом самопровозглашенных республик.
По последней информации, центр Луганска окружен людьми в военной
форме. Все подходы к зданию так называемой администрации Игоря
Плотницкого перекрыты.
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