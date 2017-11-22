Фотофакт: как выглядит летучая мышь с головой собаки

Если вы не сильны в биологии, то после просмотра этих фотографий вынесете однозначный вердикт: фотошоп. Действительно, крупная летучая мышь выглядит так, словно ее собственную голову заменили на голову собаки. Но ученые пояснили, что никакого обмана тут нет, пишет goodnewsanimal.ru.

Обе фотографии, представленные в тексте, были сделаны еще в 2009 году доктором Николасом Неси из лондонского университета Queen Mary University.

На фотографиях представлены африканские фруктовые летучие мыши (крыланы), которые относятся к виду Epomops buettikoferi. За такие головы крыланов рода Pteropus называют летучими лисицами, а крыланов из рода Rousettus — летучими собаками.





По словам Николаса Неси, эти зверьки играют очень важную роль в экосистеме Африки. Они поедают фрукты и разносят семена растений на дальние расстояния, что способствует восстановлению лесов. Кроме того, они очень важные опылители в тропических и пустынных зонах.