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В Курске сестра подарила брату на 20-летие стриптиз. Следственный комитет проводит проверку — видео

  • 22 ноября 2017, 14:26
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Из информации СМИ следует, что в городе Курске сестра подарила на 20-летие брату танец стриптиза, который, как видно на видео, исполняет девушка в присутствии родственников, в том числе и малолетнего ребенка".

Ажиотаж в соцсетях вызвало частное видео, снятое в Курске и распространенное в интернете. По предварительной информации, близкие подарили на 20-летие имениннику стриптиз в исполнении девушки. При этом присутствовал маленький ребенок. Данное обстоятельство уже стало поводом для проведения следственными органами СК РФ по Курской области доследственной проверки. Об этом вечером 21 ноября сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления Максим Рассамакин.


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Места: Курск (9)

Метки: Криминал (8871)

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