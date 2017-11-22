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Под Одессой сатанисты принесли человека в жертву

  • 22 ноября 2017, 12:10
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По предварительным данным, группа иностранцев сожгла соотечественника, вырезав перед этим у него на теле перевёрнутую пентаграмму дьявола.

В Одесской области задержали четырёх иностранцев по подозрению в том, что они принесли в жертву Сатане своего соотечественника. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в «Фейсбуке».

По данным правоохранителей, граждане Турции сожгли свою жертву, предварительно вырезав на её теле перевёрнутую пентаграмму дьявола. Также на месте были найдены различные оккультные предметы, в частности мёртвая чёрная курица, свечи и каббалистические знаки. Убийство произошло в селе Малодолинском под Черноморском.

Мужчинам также предъявлено обвинение в вывозе украинок в сексуальное рабство.


life.ru
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