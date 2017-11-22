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Зимбабве празднует отставку бессменного президента Мугабе

  • 22 ноября 2017, 11:55
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Спикер парламента Зимбабве Джейкоб Муденда 21 ноября зачитал письмо президента страны Роберта Мугабе, в котором тот сообщил о «немедленной и добровольной отставке».

Услышав эту новость, члены парламента стали аплодировать и танцевать. На улицах столицы страны Хараре также начался праздник. Роберт Мугабе руководил Зимбабве в течение 37 лет.


Meduza
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Метки: Политика (13310)

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