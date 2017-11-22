Свой — чужой: опубликовано видео стрельбы по солдату, убегающему из Северной Кореи в Южную

В США опубликовано видео драматического побега северокорейского солдата в Южную Корею. В момент пересечения границы по нему начали стрелять недавние товарищи. Он был ранен, но его спасли на южной стороне.

Побег произошел 13 ноября — о нем в этот день сообщало южнокорейское агентство Yonhap. Солдат бежал через Объединенную зону безопасности — узкую полосу земли между двумя Кореями — и проник в демилитаризованную зону. По словам военного, он получил огнестрельное ранение со стороны северокорейских сил. После прибытия в Южную Корею его отправили в больницу для лечения.

ЧП произошло в пункте Пханмунджом. На этом участке границы военнослужащие Севера и Юга находятся в прямой видимости с двух сторон от зоны безопасности. Как отмечает ВВС, это название обманчиво: полоса земли с обеих сторон заминирована, изобилует заграждениями из колючей проволоки, причем некоторые из них находятся под напряжением.

Из видео следует, что солдат подъехал к границе на внедорожнике, врезался во что-то на обочине и затем бросился бежать на южную сторону. Северокорейские пограничники почти поймали его и начали стрельбу, когда их от беглеца отделяла пара десятков метров. Тем не менее раненому солдату удалось уйти.

Видео опубликовал в своем аккаунте на YouTube корреспондент Reuters в Южной Корее Джеймс Пирсон.

За последние четыре года это всего четвертый случай побега солдата из КНДР.