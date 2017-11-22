Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер на 56-м году жизни.

В июне 2015 года у певца была диагностирована опухоль мозга.

Когда о диагнозе стало известно, артист на два месяца отменил выступления. Дмитрий Хворостовский прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона.

Возвращение Дмитрия Хворостовского на сцену после курса лечения состоялось 25 августа 2015 года в Нью-Йорке на сцене Метрополитен-опера. В декабре прошлого года, однако, здоровье певца ухудшилось, и он снова отменил все оперные выступления.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Широкую известность он получил в 1989 году после победы на Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе (Великобритания). В 1995 году Дмитрий Хворостовский был удостоен звания Народный артист России. Он был награжден российскими орденами Александра Невского (2015) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017).