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Небольшие стычки с полицией и установка палаток. В Киеве отметили годовщину Евромайдана

  • 22 ноября 2017, 09:34
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21 ноября в Украине отмечают четвертую годовщину Евромайдана. Также сегодня в стране национальный праздник — День достоинства и свободы. На Майдан в этот день пришло несколько сотен человек. Активисты требовали наказать виновных в преступлениях против участников Майдана. Не обошлось без инцидентов с правоохранителями.


Днем по случаю годовщины в Киеве прошел молебен. Участники Майдана, семьи погибших и пострадавших возложили цветы и зажгли свечи в память о жертвах. Вечером на Майдане люди начали устанавливать палатки.


Правоохранители попытались воспрепятствовать установке палаток. Когда полицейские приблизить к подножию стелы Независимости, где ставили палатки, один из активистов стал призывать силовиков не препятствовать мирному собранию и не нарушать конституционные права граждан, сообщает Интерфакс-Украина.


В итоге правоохранителей оттеснили, а палатки все же установили. Отмечается, что митингующие сделали это в качестве символа революции достоинства.




Сегодня же президент Украины Петр Порошенко подписал закон, по которому пострадавшие в ходе протестных акций в Киеве получают те же льготы, что и участники боевых действий, передает 112.ua.

Фото: Reuters


Tut.by
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