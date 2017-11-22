Небольшие стычки с полицией и установка палаток. В Киеве отметили годовщину Евромайдана

21 ноября в Украине отмечают четвертую годовщину Евромайдана. Также сегодня в стране национальный праздник — День достоинства и свободы. На Майдан в этот день пришло несколько сотен человек. Активисты требовали наказать виновных в преступлениях против участников Майдана. Не обошлось без инцидентов с правоохранителями.





Днем по случаю годовщины в Киеве прошел молебен. Участники Майдана, семьи погибших и пострадавших возложили цветы и зажгли свечи в память о жертвах. Вечером на Майдане люди начали устанавливать палатки.





Правоохранители попытались воспрепятствовать установке палаток. Когда полицейские приблизить к подножию стелы Независимости, где ставили палатки, один из активистов стал призывать силовиков не препятствовать мирному собранию и не нарушать конституционные права граждан, сообщает Интерфакс-Украина.





В итоге правоохранителей оттеснили, а палатки все же установили. Отмечается, что митингующие сделали это в качестве символа революции достоинства.

На Майдане собралось уже несколько сот человек. Полиция растолкала толпу у стеллы Независимости, вопреки просьбам организаторов акции не вмешиваться в законное и санционированное мероприятие. Участники митинга разделены шеренгой полиции, им не дают установить палатки pic.twitter.com/C42e4daSCY — DW (на русском) (@dw_russian) 21 ноября 2017 г.





Сегодня же президент Украины Петр Порошенко подписал закон, по которому пострадавшие в ходе протестных акций в Киеве получают те же льготы, что и участники боевых действий, передает 112.ua.



