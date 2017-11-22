В Великобритании суд признал невиновным в нападении пса Мишку из-за комплекции — собака весит более 50 кг и с трудом ходит

Английский суд признал невиновным хозяина громадного пса Фрэнсиса Торли. Окружной судья выяснил, что пес Мишка не мог напасть на велосипедистку из-за своей комплекции.

По версии потерпевшей Андреу Остольт в апреле нынешнего года Мишка набросилась на нее во время поездки в парке, где она со своим терьером каталась на трехколесном велосипеде. Защищаясь от оскалившей пасть собаки, девушка выставила ногу, за которую та и укусила ее.

Остольт обратилась в суд с иском к 84-летнему владельцу собаки, на что тот ответил, что Мишка страдает тяжелой формой ожирения при весе около 50 кг и с трудом ходит, не говоря о том, чтобы бегать и бросаться на людей.

По словам владельца, это именно пес Андреу провоцировал Мишку громким лаем. Когда же крупная собака подошла к велосипедистке, мужчина сказал ей отойти, пытаясь снять напряжение.

Суд встал на сторону Торли и признал владельца невиновным, в том числе и учитывая комплекцию собаки. При этом факт укуса не отрицается, однако установить, какая именно собака «цапнула» девушку не представляется возможным.