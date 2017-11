Спикер парламента Зимбабве объявил об отставке Роберта Мугабе

Спикер Джейкоб Муденда зачитал зимбабвийским парламентариям письмо Роберта Мугабе, в котором тот сообщает о «немедленной и добровольной отставке». Услышав это, члены парламента стали аплодировать и танцевать, сообщает Associated Press. Люди на улицах столицы страны Хараре тоже празднуют отставку Мугабе.

Муденда заявил, что имя нового президента будет объявлено 22 ноября, пишет зимбабвийская газета The Herald. Неназванный источник в правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» сообщил Associated Press, что главой страны, вероятно, станет бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва.

15 ноября группа военных из высшего командования армии Зимбабве захватила власть в стране и посадила президента Роберта Мугабе под домашний арест. Это произошло вскоре после отставки вице-президента Эммерсона Мнангагвы, которого называли одним из двух вероятных преемников Мугабе. Вторым считалась жена президента Грейс Мугабе. Где она находится сейчас — под домашним арестом вместе с мужем или за границей — точно не известно.

Военные призвали не расценивать события 15 ноября как военный переворот. Они пытались убедить Роберта Мугабе уйти в отставку, однако он отказался, заявив, что не подвергает сомнению свой статус главы государства и правительства. Тогда Мугабе сместили с поста лидера правящей партии, после чего 21 ноября парламент начал процедуру его импичмента. После заявления Мугабе об отставке ее приостановили.

93-летний Мугабе управлял Зимбабве с 1980 года. Это старейший глава государства на планете и один из самых долго правящих президентов в Африке. Мугабе пришел к власти как один из героев войны за независимость Зимбабве. За 37 лет его правления экономика страны пришла в упадок, а сам он превратился в одного из самых узнаваемых диктаторов в мире.

#Zimbabwe BREAKING: I'm in Harare now, cars are hooting. ZANU PF Flags in the air. The mood is unbelievable #sabcnews pic.twitter.com/m6mwuXxJ2A