Теперь боится выходить из дома. Выигравшую 8,5 млн долларов россиянку осаждают вымогатели

Пенсионерка из Воронежской области Наталья Власова, выигравшая в лотерею 506 миллионов российских рублей (около 8,5 миллиона долларов), заявила, что ее семье начали поступать угрозы от вымогателей. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

По утверждению СМИ, 63-летняя женщина боится выходить на улицу, также ей и ее дочери пришлось удалить аккаунты в соцсетях.

Наталья Власова, сорвавшая джекпот, сопоставимый с бюджетом Панинского района, в котором она проживает, получит свой выигрыш частями, переводом на банковский счет. Она отказалась рассказать, на что потратит деньги, обмолвившись лишь про ремонт дома и благотворительность.

О том, что житель региона сорвал крупнейший джекпот за все время проведения лотерей в России, стало известно 5 ноября. Позднее пенсионерка рассказала, что некоторое время не знала о выигрыше из-за внучки, которая не стала проверять билет.