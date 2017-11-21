Работница тюрьмы в Сибири пыталась отрубить священнику голову мечом

В Новосибирской области 26-летняя сотрудница ФСИН напала на священника, посещавшего ИК- 13. Об этом сообщается на сайте СК по области.

Женщина нанесла мечом несколько ударов по голове.

«Работник по договору найма ФКУ ИК −13 ГУ ФСИН России по Новосибирской области, зная, что в это время в административном здании ИК-13 находятся православные священнослужители, прошла в здание и пыталась нанести принесенным с собой мечом не менее 3-х ударов в область головы и тела священнослужителя. Однако, до конца довести свой преступный умысел не смогла, так как ее действия были пресечены сотрудниками исправительной колонии, а также группой захвата», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.105 УК (покушение на убийство).

В настоящее время женщина находится под стражей.