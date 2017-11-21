Обнаженная модель пошла в магазин в нарисованной одежде — видео

Бодиарт-художница Джен Сейдел изобразила на теле Марии Лучиотти рваные обтягивающие джинсы и черный топ. Смотрите на видео, как модель сходила в магазин за настоящей одеждой.

В сети набирает популярность видео, как голая модель Мария Лучиотти прогулялась по торговому центру в нарисованной одежде. Забавный эксперимент провели в американском штате Мэриленд. Бодиарт-художница Джен Сейдел нарисовала на теле Лучиотти одежду: рваные обтягивающие джинсы и черный топ. А вот сапоги, головной убор и шарф, которым модель прикрыла грудь, были настоящими.

Интересно, что большинство людей в магазине не обратили внимания на необычный вид Лучиотти. Однако были и те, кто «раскусил» девушек. Многие посетители и сотрудники ТЦ, узнав, что модель на самом деле без одежды, фотографировались с ней.