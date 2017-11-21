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Обнаженная модель пошла в магазин в нарисованной одежде — видео

  • 21 ноября 2017, 11:20
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Бодиарт-художница Джен Сейдел изобразила на теле Марии Лучиотти рваные обтягивающие джинсы и черный топ. Смотрите на видео, как модель сходила в магазин за настоящей одеждой.

В сети набирает популярность видео, как голая модель Мария Лучиотти прогулялась по торговому центру в нарисованной одежде. Забавный эксперимент провели в американском штате Мэриленд. Бодиарт-художница Джен Сейдел нарисовала на теле Лучиотти одежду: рваные обтягивающие джинсы и черный топ. А вот сапоги, головной убор и шарф, которым модель прикрыла грудь, были настоящими.

Интересно, что большинство людей в магазине не обратили внимания на необычный вид Лучиотти. Однако были и те, кто «раскусил» девушек. Многие посетители и сотрудники ТЦ, узнав, что модель на самом деле без одежды, фотографировались с ней.


sputnik.by
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Люди в материале: Джен Сейдел (1), Мария Лучиотти (1)

Метки: Шапито (247)

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