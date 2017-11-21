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Полиция Красноярска ищет подростков, которые сожгли бездомных щенков

  • 21 ноября 2017, 10:28
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Полиция Красноярска проверит сообщения о подростках, которые, по данным региональных СМИ и соцсетей, сожгли нескольких щенков. Подростки пришли в гаражи на улице Вильского, облили щенков бензином и подожгли.

Выжить удалось только одному, который сейчас в ветлечебнице, его назвали Лёшкой и ищут хозяина, сообщает паблик «Я живу [В] Красноярске». Сколько было щенков и подростков, а также когда произошёл инцидент, пока не известно.



BadNews
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Места: Красноярск (7)

Метки: Криминал (8862)

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