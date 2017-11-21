Полиция Красноярска ищет подростков, которые сожгли бездомных щенков
- 21 ноября 2017, 10:28
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Места: Красноярск (7)
Метки: Криминал (8862)
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