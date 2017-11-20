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Фотографии новой пресс-секретаря Сергея Шойгу взорвали российский интернет

  • 20 ноября 2017, 15:22
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Уже три дня российское медиапространство гудит по поводу той, которая стала новым пресс-секретарем Министерства обороны России.

Ею стала 26-летняя Россияна Марковская. Она окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета, работала на Владивостокском телевидении.


В Москве поработала на телеканалах «Звезда», «Рен-ТВ», «Россия-24».

Марковскую называют в интернете «Обороняшей», а недоброжелатели, наоборот, пишут о новой «пилотке Шойгу».


Ни военного образования, ни опыта воинской службы Марковская не имеет.


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Метки: Шапито (246), Политика (13294)

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