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Ученые рассказали, как огромный астероид уничтожит Землю в 2029 году

  • 20 ноября 2017, 15:20
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Эксперты из разных стран обсуждают феномен астероида Апофиз. Он в 2029 году и 2036 году приблизится к Земле на минимальное расстояние.

Космическое тело, состоящее из скальных пород, льда и пыли, весит 18 тонн. В случае его падения на нашу планету произойдет взрыв около 880 Мг. Взрыв Тунгусского метеорита оценивали в 40 Мт.

Издание «Южный Федеральный» пишет, что «судный» астероид в 2029 году окажется от Земли на расстоянии в 32 тыс. км. В случае сдвига траектории окажется на расстоянии в 30 тыс. км.

В этом случае Земля окажет гравитационное воздействие на астероид. В следующее сближение, которое произойдет в 2036 году, Апофиз может обрушиться на Землю.

Исследователи говорят, что удар вызовет мощные извержения вулканов и цунами. Почти все города будут уничтожены.


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Метки: Происшествия (11165)

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