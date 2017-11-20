Российский гимназист покаялся в Германии за «невинноубиенных бойцов Вермахта»

Школьник из Нового Уренгоя рассказал в Бундестаге про невинных солдат вермахта, которые не хотели воевать в «так называемом Сталинградском котле». Гимназисты города Новый Уренгой 19 ноября приняли участие в Центральном траурном митинге в Бундестаге и представили перед политиками проекты «посвящённые памяти жертв войны и тирании», говорится в сообщении в официальной группе гимназии № 1 в сети «Вконтакте».

Жертвами в докладе юного новоуренгойца Николая Десятниченко оказались солдаты немецкой армии. Старшеклассник покаялся перед германским парламентом за «невинноубиенных бойцов Вермахта».

Как выяснилось, центральный траурный митинг организован Народным Союзом Германии по уходу за военными захоронениями и при активной поддержке компании Wintershall, которая на протяжении десяти лет являлась спонсором международного проекта по обмену школьниками между гимназией г. Новый Уренгой и гимназией им Фридриха.

По словам гимназиста, он с детства увлекается историей и культурой и свой страны и Германии. Он искал истории немецких солдат в интернете и других источниках. Благодаря немецким наставникам — Народному Союзу Германии по уходу за военными захоронениями, он изучил биографию одного из солдат.

— Георг был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом Сталинградском котле. Он попал в лагерь для военнопленных, только 6 тысяч из них вернулись домой. Георга среди них не было, — с горечью и печалью сообщает новоуренгоец, — только в прошлом году семья получила известие, что он умер от тяжелых условий плена.

Как признался политикам Николай Десятничено, история Георга и работа над проектом тронули его и подтолкнули на посещение захоронения солдат Вермахта вблизи города Копейска.

— Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности, о которых мне рассказывал мой прадедушка, — рассказал ямальский отрок.

Потомки советских солдат в шоке от доклада

Между тем, интернет-пользователей «чрезвычайно огорчило» само выступление молодого россиянина. Возмущенные иронично пишут: «Осталось только покаяться и выплатить компенсацию семьям невиновных солдат вермахта».

Тюменский писатель Сергей Козлов написал на своей страничке в «Фейсбуке»: «19 ноября 1942 г. началась Сталинградская наступательная операция. 75 лет назад... Два моих дяди там начали войну. Обоим было по 17 лет... А ныне в Бундестаге какой-то российский юнец извиняется...».

Пользователи соцсетей порекомендовали мальчику съездить в Освенцим и другие концлагеря, а родителям «вразумить» ребёнка. Они также просят дать правовую оценку действиям школьника, а также провести проверку самого учебного заведения, в том числе и содержания учебных материалов международной обменной программы Wintershall между гимназией г. Новый Уренгой и гимназией им Фридриха.

Ямальский депутат выясняет, кто стоит за гимназистом

Свою гражданскую позицию уже высказала ямальский депутат Елена Кукушкина, член Комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера, руководитель депутатской фракции Политической партии «КПРФ» в Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа.

— Меня больше волнует не этот мальчик, а кто курировал его проект. Вот что меня поразило больше всего — что в этом докладе к немецким захватчикам применяются такие слова, как «сражались», «павшие солдаты в боях», «так называемый Сталинградский котел»... Манера, подача самого доклада поразила. Эти вещи нужно в корне пресекать. Мы так дойдем до того, что предложим пересмотреть итоги Великой Отечественной войны. Это возмущает, — прокомментировала свои действия «Комсомольской правде — Ямал» Елена Кукушкина.

Народная избранница подала запросы в региональную прокуратуру, департамент образования и в гимназию, чтобы выяснить, кто курировал этот проект, с какой целью так подавался материал.

— Сейчас гимназия из этого парня пытается сделать «Голубя мира». На словах в гимназии сказали, что на бедного парня сейчас все накинулись, но накинулись не на парня, понятно, что за ним стоят взрослые люди, — пояснила Елена Кукушкина.

Градоначальник выступил в защиту гимназиста

Между тем, глава Нового Уренгоя Иван Костогриз призвал руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника в Германии.

По мнению градоначальника, Николай Десятниченко поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно.

— Это ни в коем случае нельзя расценивать, как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых, — обратился на странице официального сайта администрации города Иван Костогриз.

Иван Костогриз отмечает, что новоуренгойских детей всегда отличает чувство патриотизма, любви к Родине, гордости за историю российского государства, подвиг своих дедов и прадедов.

— Интерпретация взрослых людей искренних слов ребенка можно расценивать, как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной Войны, — резюмирует глава города.







В гимназии, где учится юный защитник «невинных солдат Вермахта», взять комментарий пока не удалось.