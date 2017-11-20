СМИ сообщили о найденном в США советском «теплоходе-призраке»

Британские газеты Mirror и The Sun сообщили, что на побережье Калифорнии обнаружен остов судна — вероятно, пропавшего советского теплохода «Любовь Орлова». По информации изданий, согласно спутниковым снимкам, длина корпуса обнаруженного судна и советского теплохода совпадают.

Теплоход «Любовь Орлова» был спущен на воду в 1976 году и до конца 1990-х входил в состав Дальневосточного пароходства. Затем судно продали на Мальту. В 2011 году его арестовали за долги, после чего команда оставила судно в порту. Спустя год после этого «Любовь Орлову» перекупили, чтобы пустить на металлолом. Новый владелец и распорядился отбуксировать лодку в Доминикану, но на перегоне суда попали в шторм, теплоход сорвался с троса и уплыл в открытое море. В 2014 году появлялись сообщения, что он дрейфует у берегов Северной Ирландии.