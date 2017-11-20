Россия восстанавливает советские атомные пушки

Военный эксперт Алексей Хлопотов сообщил в своем блоге о восстановлении по заказу Минобороны России 203-мм САУ «Пион». Сконструированные по безбашенной схеме «Пионы» создавались для обстрела тылов противника и массированных бомбардировок особо важных объектов и целей. Заряжается пушка с грунта или с грузовика с помощью специального подъемника, управляемого с пульта.

Несмотря на свою массу — 45 тонн, отдача от стрельбы столь значительная, что на корме предусмотрена тяжелая откидная плита-сошник. Восстановительным ремонтом «Пионов» занимаются специалисты волгоградского машиностроительного предприятия «Баррикады». Проводятся дефектовка и замена изношенных деталей «Пионов», восстановление внутренней поверхности стволов и другие важные процедуры.

Максимальная дальность стрельбы составляет порядка 47,5 км. Орудие может вести огонь как обычными, так и ядерными боеприпасами.

Руководство дивизионом таких САУ осуществляется при помощи модернизированных командирских машин управления (КМУ) 1В12М, в состав которых входят оптические приборы разведки и система топографической привязки на базе системы глобального позиционирования «ГЛОНАСС».

Первый раз модернизацию «Пионы» проходили еще в 80-е годы прошлого века. Таким машинам было присвоено обозначение 2С7М «Малка». Они получили новые двигатели, систему управления огнем и механизм заряжания, позволивший заряжать орудия при любых углах вертикальной наводки. Скорострельность модернизированной версии достигает 2,5 выстрела в минуту.