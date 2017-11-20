Серийный убийца Чарльз Мэнсон скончался в тюрьме

В последнее время у осуждённого были проблемы со здоровьем.

Глава коммуны «Семья» и серийный убийца Чарльз Мэнсон скончался в американской тюрьме. Ему было 82 года. Об этом сообщает AP со ссылкой на властей.

Сестра Мэнсона актриса Шерон Тейт Дебра заявила TMZ, что осуждённый умер вечером 19 ноября. Подробности его смерти неизвестны.

Несколько дней назад TMZ и Los Angeles Times со ссылкой на источники рассказали, что Мэнсона экстренно госпитализировали из тюрьмы в больницу. Причиной стало серьёзное заболевание, подробности которого не раскрыли.

Осуждённый отбывал наказание за соучастие в девяти убийствах, совершенных членами коммуны «Семья», которую он основал. Изначально Мэнсону грозила смертная казнь, но позже калифорнийский суд заменил приговор на девять пожизненных сроков.