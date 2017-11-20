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В США конгрессмена-гомофоба застукали за сексом с мужчиной

  • 20 ноября 2017, 09:05
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В США конгрессмена-республиканца, который был известен своей борьбой за традиционные ценности, поймали на однополом сексе. После этого Уэс Гудман вынужден был уйти в отставку, сообщают зарубежные СМИ.

33-летний депутат выступал как противник ЛГБТ-сообщества и боролся против легализации однополых браков. В социальных сетях он часто выкладывал совместные фото с женой Бетани.


При этом недавно открылось, что Гудман течение многих лет вел интимную переписку с мужчинами, делая непристойные намеки. СМИ узнали, что в 2015 году он пытался развратить подростка.

В апреле американский конгрессмен и открытый гей Брайан Симс жаловался на оскорбительные комментарии к своим записям в социальных сетях.


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