В США конгрессмена-гомофоба застукали за сексом с мужчиной

В США конгрессмена-республиканца, который был известен своей борьбой за традиционные ценности, поймали на однополом сексе. После этого Уэс Гудман вынужден был уйти в отставку, сообщают зарубежные СМИ.

33-летний депутат выступал как противник ЛГБТ-сообщества и боролся против легализации однополых браков. В социальных сетях он часто выкладывал совместные фото с женой Бетани.





При этом недавно открылось, что Гудман течение многих лет вел интимную переписку с мужчинами, делая непристойные намеки. СМИ узнали, что в 2015 году он пытался развратить подростка.

В апреле американский конгрессмен и открытый гей Брайан Симс жаловался на оскорбительные комментарии к своим записям в социальных сетях.